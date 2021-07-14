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GALATASARAY

Gedson Fernandes Galatasaray için gemileri yaktı!

Gedson gemileri yaktı! O transfer sonrası...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Benfica'nın Inter'den Joao Mario'yu transfer etmesi üzerine Gedson Fernandes, Galatasaray için gemilerini yaktı. Sürekli ilk 11'de oynamak isteyen Gedson, Portekizli orta sahanın transferi sonrasında ayrılmaya karar verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Gedson Fernandes, bonservisini elinde bulunduran Benfica ile gemileri yaktı. Kalmak için düzenli ilk 11'de oynama şartı sunan 22 yaşındaki oyuncu, Portekiz ekibinin orta sahaya Inter'den Joao Mario'yu transfer etmesi sonrasında ayrılmaya karar verdi.

Sabah'ın haberine göre; Benfica Kulübü'nde yaşanan kriz ve sonrasında başkanlığa Rui Costa'nın gelmesi ile birlikte G.Saray da hamleye hazırlanıyor. Fernandes konusunda kararlı olan sarı kırmızılılar, transferi bitirmek için her yolu deneyecek.

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