18 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Okay Yokuşlu'dan iyi haber! Masada sadece Cimbom kaldı...

Masada sadece Cimbom kaldı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Galatasaray, bir süredir A Milli Takım'ımızın da başarılı oyuncularından Okay Yokuşlu için nabız yokluyordu. EURO 2020'nin sona ermesinin ardından harekete geçen sarı kırmızılı yönetim, milli futbolcunun transferini bitirmek istiyor. Öte yandan Okay'dan Cimbom'a iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray, Okay Yokuşlu'nun transferinde avantajlı konuma geldi. El Desmarque gazetesi haberinde, "Celta Vigo, Yokuşlu'nun EURO 2020'de değerini yükseltmesini ve ekonomik istekleri tatmin edecek bir teklif almasını bekliyordu. Ancak hayal kırıklığı ile biten bir turnuvadan sonra Okay için talipler ortadan kayboldu" ifadesini kullandı. Fotomaç'ın derlediği habere göre; oyuncunun son dönemde Galatasaray'la anıldığı ifade edilerek sarı-kırmızılıların transferde çok da 'zorlanmayacağı' yorumları yapıldı.

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