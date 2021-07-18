Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Gedson Fernandes, sarı kırmızılı formayla gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. Cimbom, 22 yaşındaki yıldız oyuncuyu takımda tutmak için Benfica ile görüşmelere başlamıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in de bizzat yürüttüğü bu görüşmeler sonuncunda henüz net bir yanıt alınamadı. G.Saray, Benfica'dan gelecek olumsuz bir habere karşı B planını hazırladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın Cuisance'ye resmi teklif sunmak için Gedson'u beklediği ortaya çıktı… Benfica'nın başkanı ev hapsine atılana kadar sarı-kırmızılılar Gedson'u bitirmek üzereydi. Yeni başkan Rui Costa da transfer çalışmalarını bir süre için askıya aldı. Bu yüzden Galatasaray farklı mecralara yelken açtı.

Sezonu Marsilya'da kiralık tamamlayan Bayern Münih'in Fransız 8 numarası Cuisance için çalışma yaptı. Transfer belli bir noktaya getirildi. Teknik direktör Fatih Terim, Rui Costa'yla Gedson için son bir görüşme daha yapacak ve yine olumsuz bir yanıt verilmesi halinde Cuisance için Bayern'e resmi teklif verilecek.

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