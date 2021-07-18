18 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Gedson Fernandes transferinde opsiyon krizi! İşte Benfica'nın talebi...

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı kırmızılılar sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı PSV Eindhoven maçı ile açacak. Sarı kırmızılılar Devler Ligi bileti almak adına bu karşılaşmayı oldukça önemsiyor. Hollanda ekibi ile oynanacak olan maça kadar transferlerin bir kısmını bitirmek isteyen Cimbom'un listesinin en üst sırasında ise Gedson Fernandes bulunuyor. Bir süredir görüşmeler sürerken Portekiz kulübü cephesinden flaş bir talep geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika Galatasaray haberi: Gedson Fernandes transferinde opsiyon krizi! İşte Benfica'nın talebi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın "Biteceğini düşünüyorum" dediği Gedson Fernandes transferinde son düzlüğe girildi. Portekizli orta sahayı bir yıl daha kiralayacak sarı-kırmızılı kulüp, Benfica ile satın alma opsiyonu konusunda anlaşmaya çalışıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Gedson Fernandes transferinde opsiyon krizi! İşte Benfica'nın talebi...

2 milyon Euro'ya yakın kiralama bedelini kabul eden Galatasaray, sezon sonunda 7 milyon Euro ödeyerek Gedson Fernandes'in bonservisini almak istiyor. Portekiz ekibi ise 10 milyon Euro civarında satın alma opsiyonunda ısrarlı...

Son dakika Galatasaray haberi: Gedson Fernandes transferinde opsiyon krizi! İşte Benfica'nın talebi...

TRANSFERDE ŞARTLAR ZORLANACAK
Oyuncunun Galatasaray'da kalmak istemesi ise Aslan'ın işini kolaylaştırıyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan genç oyuncunun tavrını net olarak ortaya koyduğu ve İstanbul'da devam etmek istediğini bildirdiği kaydedildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Gedson Fernandes transferinde opsiyon krizi! İşte Benfica'nın talebi...

Geçen sezon kiralık oynadığı Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in beğenisini kazanan Fernandes için yönetimin şartları zorlayacağı ve bir hafta içinde transferi bitirmek istediği ifade edildi.

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