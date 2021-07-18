Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Brezilyalı Messi! Luan Guilherme Aslan oluyor
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in de talimalatları doğrultusunda özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapmak istiyor. 10 numara bölgesine transfer yapmak isteyen Cimbom, aradığı ismi Güney Amerika'da buldu. Sarı kırmızılı kulüp 'Brezilyalı Messi' olarak da anılan 28 yaşındaki oyuncu Luan Guilherme de Jesus Vieira için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Nicolae Stanciu transferinin zora girmesinden sonra Galatasaray'ın gündemine gelen 10 numara Luan Guilherme de Jesus Vieira oldu… Fotomaç'ın haberine göre; Cortinthians'ın Giuliano transferini bitirmesinden sonra sambacının takımdan ayrılmak istemesi Galatasaray'ı bir anda şanslı konuma getirdi. Yetenekleri yüzünden "Brezilyalı Messi" denilen Luan son dönemde teknik direktör Sylvinho'nun sistemine uymadığı için yedek kalıyor. Bu yüzden ayrılmak istiyor. Bu arada Başakşehir'den ayrılan Giuliano, Corinthians ile sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki sambacının, Sao Paulo ekibiyle 2023'ün sonuna kadar anlaştığı açıklandı.
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