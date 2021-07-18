18 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Brezilyalı Messi! Luan Guilherme Aslan oluyor

Cimbom'a Brezilyalı Messi! O yıldız Aslan oluyor
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.07.2021

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in de talimalatları doğrultusunda özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapmak istiyor. 10 numara bölgesine transfer yapmak isteyen Cimbom, aradığı ismi Güney Amerika'da buldu. Sarı kırmızılı kulüp 'Brezilyalı Messi' olarak da anılan 28 yaşındaki oyuncu Luan Guilherme de Jesus Vieira için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Nicolae Stanciu transferinin zora girmesinden sonra Galatasaray'ın gündemine gelen 10 numara Luan Guilherme de Jesus Vieira oldu… Fotomaç'ın haberine göre; Cortinthians'ın Giuliano transferini bitirmesinden sonra sambacının takımdan ayrılmak istemesi Galatasaray'ı bir anda şanslı konuma getirdi. Yetenekleri yüzünden "Brezilyalı Messi" denilen Luan son dönemde teknik direktör Sylvinho'nun sistemine uymadığı için yedek kalıyor. Bu yüzden ayrılmak istiyor. Bu arada Başakşehir'den ayrılan Giuliano, Corinthians ile sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki sambacının, Sao Paulo ekibiyle 2023'ün sonuna kadar anlaştığı açıklandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Ghezzal bitti bitiyor! PSV maçına yetişecek Ghezzal bitti bitiyor! PSV maçına yetişecek
Gedson'da opsiyon krizi! İşte Benfica'nın istediği rakam... Gedson'da opsiyon krizi! İşte Benfica'nın istediği rakam...
Masada sadece Cimbom kaldı! Masada sadece Cimbom kaldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör