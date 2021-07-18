Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis'ten heyecanlandıran Ghezzal cevabı!
Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Cimbom geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'e damga vuran Rachid Ghezzal için bir süredir transfer girişimlerini sürdürüyordu. Sarı kırmızılıların eski oyuncusu Bafetimbi Gomis'den de taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği olağanüstü performansla şampiyonluğun en önemli pay sahiplerinden biri olan Rachid Ghezzal, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Leicester City'nin yolunu tutmuştu. İngiliz kulübünün satmak istediği Cezayirli oyuncu, transfer döneminin de gözdesi konumuna geldi. Beşiktaş, yıldız oyuncunun bonservisi almak isterken, Galatasaray'ın da devreye girmesiyle iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Ghezzal'ın transferi için büyük bir aşama kaydetti. Tüm bunlar yaşanırken bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis'ten heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Galatasaraylı bir taraftar Gomis'e; "Bafe biz Ghezzal'ı istiyoruz. Ghezzal senin arkadaşın. Onunla Galatasaray hakkında konuş. Sana güveniyoruz" diye seslendi. Fransız futbolcu ise bu paylaşıma, "Yapacağım" yanıtını verdi.
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