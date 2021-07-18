18 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim ısrarla istiyor! Galatasaray'dan Simone Zaza harekatı

Terim ısrarla onu istiyor! İşte Cimbom'un hedefindeki golcü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda kadrosuna bir forvet daha katmak isteyen Cimbom, Terim'in de ısrarlı bir şekilde istediği Simone Zaza için İtalya'ya çıkarma yapacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde mutlaka bir forvet almayı hedefleyen Galatasaray , İtalya Serie A'da Torino forması ile mücadele eden Simone Zaza'yı gündemine almıştı. Ancak dönemin şartları nedeniyle bu transfer olumsuz olarak sonuçlanmıştı.

Fanatik'in haberine göre; 30 yaşındaki tecrübeli forvetin, kariyerini İtalya'da sürdürmeye pek sıcak bakmadığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından da Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Çizme'ye bir çıkarma yapması bekleniyor.

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PSV SONRASINDA...

Yıldız golcüyü, özellikle Sarı-Kırmızılı ekibin hocası Fatih Terim'in kadroda görmeyi çok istediği belirtildi. Galatasaray'ın, bu transferde aceleci davranmayacağı bilgisine ulaşıldı. Yani 21 ve 28 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile oynanacak ön eleme maçları sonrasında ilk temasların sağlanacağı gelen haberler arasında.

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