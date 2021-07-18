Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal transferinde Leicester City'nin talebini açıkladı!

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programında Galatasaray gündemine dair açıklamalarda bulundu. Dindar, "Ghezzal transferinde hala pazarlıklar devam ediyor. Leicester tarafıyla ödeme planı konusunda net bir anlaşma yok. Oyuncu tarafıyla problem olmadığını biliyoruz. Rakam ve yıl konusunda Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif yapıldı. Leicester, talep ettiği bonservisin tamamını peşin istiyor. Galatasaray'da yönetim, bu konuyla ilgili ciddi bir çalışma içinde" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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