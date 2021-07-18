Galatasaray'ın, devre arasında kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin beklentileri karşılayamadı. Sarı kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncunun transferi sonrası pişmanlık yaşıyor. Yedlin’in yeni sezon kadrosunda kulübede oturacağı ihtimali gündeme geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz bir şekilde takıma dahil edilen Amerika Birleşik Devletleri doğumlu futbolcu Deandre Yedlin'in performansı soru işareti konusu oldu.

Fanatik'te yer alan habere göre, Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz sakatlık sonucunda zorunlu bir şekilde transfer edilerek risk alınan DeAndre Yedlin'in yetersiz performansı Galatasaray'ı yeni bir transfere zorluyor. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 12 maça çıkan ve bu maçlarda 1 gol atıp 1 de asist yapan Yedlin'in yeni sezon kadrosunda kulübede oturacağı ihtimali gündeme geldi.

Kariyeri boyunca Tottenham, Sunderland ve Newcastle United gibi Premier Lig'de oynayan önemli takımlarda forma giyen DeAndre Yedlin'in; Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Daha önce 6 kez ABD Milli Takımı formasını giyen DeAndre Yedlin, Galatasaray'dan toplam 26 Milyon Tl kazanacak.

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