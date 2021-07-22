22 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi... Roger Schmidt: Galatasaray'a fazla şans vermedik!

Roger Schmidt: G.Saray'a fazla şans vermedik!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.07.2021

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 5-1 kazanılan karşılaşma sonrası konuşan Schmidt, "90 dakika boyunca hücum etmekten hiç geri kalmadık, sürekli aktiftik. Galatasaray'a fazla şans vermedik, şanslarımızı da iyi değerlendirdik, verimliydik. Geçen sezon bazen şanslarımızı iyi kullanamıyorduk. PSV için çok iyi bir skor." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray'ı 5-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

90 dakika boyunca iyi oynadıklarını kaydeden teknik adam, "90 dakika boyunca hücum etmekten hiç geri kalmadık, sürekli aktiftik. Galatasaray'a fazla şans vermedik, şanslarımızı da iyi değerlendirdik, verimliydik. Geçen sezon bazen şanslarımızı iyi kullanamıyorduk. PSV için çok iyi bir skor." dedi.

Bütün oyuncularından memnun olduğunu söyleyen Schmidt, "İlk yarıda oyunu daha çok kontrol edebilirdik. Tüm oyuncular işin içine girdi, geçen sezon bazen bunu başaramıyorduk. Tüm oyuncular aktif olduğunda skor böyle oluyor." ifadelerini kullandı.

Rövanşta sahaya yedeklerle çıkıp çıkmayacağı sorulan Alman hoca, "Galatasaray'ı hiçbir zaman hafife alamazsınız. Bugün taraftarlarımız harikaydı, haftaya İstanbul'da da aynı oyunu bekliyoruz, 2. maçta da iyi olmayı umuyorum." diye konuştu.

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