17 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Fatih Terim'in 3 yıllık sözleşmesini TFF'ye bildirdi! İşte kazanacağı ücret...

Terim 3 yıl daha G.Saray'da! İşte alacağı maaş...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 Giriş Tarihi: 17.07.2021

Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Deneyimli teknik adam 2024 yılı yazına kadar Galatasaray'ın başında kalacak. Sarı kırmızılı kulübün açıklamasının ardından Terim'in maaşı da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı kulüp yapılan anlaşmayı TFF'ye bildirdi. Terim Mayıs 2024 yılına kadar Galatasaray'ın başında olacak. Yapılan sözleşmenin ardından deneyimli hocanın alacağı maaş da belli oldu. Cimbom Fatih Terim'e yıllık 3 milyon Euro maaş ödeyecek.

Terim'in 3 yıllık sözleşmesi TFF'ye bildirildi

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