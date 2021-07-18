Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geleceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Rachid Ghezzal'ın durumu belirsizliğini koruyor. Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ile Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Cezayirli oyuncuyla ilgili Beşiktaş cephesinden flaş bir paylaşım geldi. Siyah-beyazlı kulübün kondisyoneri Stefano Marrone, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen ve siyah-beyazlı yönetimin yeniden kadrosuna katmak istediği Ghezzal ile Galatasaray'ın da ilgilenmesine tepki gösterdi. İşte o paylaşım... (BJK spor haberi) (GS spor haberi)

Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun başlamasına sayılı günler kalırken, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Rachid Ghezzal oldu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta gösterdiği etkili performansla takımının hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynayan Cezayirli yıldız, siyah-beyazlı kulüple birlikte Galatasaray'ın da transfer listesine girdi.

Cezayirli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple her konuda anlaşma sağladığı iddia edilirken; Beşiktaş'ın kondisyoneri Stefano Marrone, sosyal medya hesabından Ghezzal transferiyle ilgili Galatasaray'ı hedef alan bir paylaşım yaptı.

Marrone, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. İtalya'da öyle bir şey olursa herkes etik dışı olduğunu söyler. Yani Juventus, önceki sezonda takımda oynayan bir futbolcuyla pazarlık yaparken asla ve asla Milan ya da Inter giremez, ilgilendirmez ve teklif edemez! Neden hiç kimse burada bunları söylemiyor? Bir arkadaş bana anlatabilir mi?" ifadelerini kullandı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ