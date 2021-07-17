Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Simone Zaza'ya kanca! Fatih Terim ısrarla istiyor
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Torino'nun forveti Simone Zaza'ya talip oldu. Teknik Direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunulduğu ve İtalyan yıldızdan cevap beklendiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Kolombiyalı golcü Falcao'dan bir türlü verim alamayan, Diagne'yi ise kadroda düşünmeyen yönetim, Torino'nun forveti Simone Zaza'ya bir kez daha kanca attı. Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonun devre arasında da gündemine gelen 30 yaşındaki forvet için bu kez kesenin ağzının açıldığı belirtildi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunulduğu ve Zaza'dan cevap beklendiği öğrenildi. Kariyerinde daha önce Juve Stabia, Sampdoria, Viareggio, Ascoli, Juventus, Sassuolo, West Ham ve Valencia gibi takımların formalarını giyen Zaza'nın sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Bu sezon Torino formasıyla toplam 29 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu Simone Zaza, 6 gol atmayı başardı.
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