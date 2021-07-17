Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gündem Shaqiri! İşte transfer teklifi...
Galatasaray yeni sezonda şampiyonluk yaşayacak bir kadro kurmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Liverpool'dan ayrılması gündemde olan Shaqiri için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Daha önce de teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan ancak maliyeti nedeniyle alınamayan Xherdan Shaqiri için Galatasaray bir kez daha harekete geçiyor.
Takvim'in haberine göre, güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Xherdan Shaqiri için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlayan Galatasaray yönetimi birkaç gün içinde bu teklifi Liverpool'un önüne getirecek.
Bu arada oyuncunun menajeri ile de temasların sıklaştığı da bildiriliyor. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu 7 milyon Euro gibi bir düzeye çekmeye çalışacağı da gelen haberler arasında.
Sağ kanatta forma giyen Xherdan Shaqiri sol kanat ve forvet arkasında da göreve yapabiliyor. Shaqiri daha önce Bayern Münih ve Inter takımlarında da forma giymişti.
BAYERN MÜNİH KEŞFETMİŞTİ
2012 yılında Xherdan Shaqiri henüz 20 yaşındayken Alman devi Bayern Münih, Basel'e 12.5 milyon Euro vererek yıldız kanat oyuncusunu kadrosuna katmıştı.
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