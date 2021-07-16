Son dakika transfer haberi: Galatasaray Alioski ile anlaşma sağlayamadı!
Galatasaray'da, Alioski transferi çıkmaza girdi. Oyuncu tarafı görüşmelerin uzaması nedeniyle masadan kalktı.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, bu bölge için Alioski ile görüşüyordu.
Leeds United ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu, bir süredir sarı kırmızılılar ile görüşme halindeydi. İngiliz ekibinden yıllık 600 bin Euro kazanan Makedon futbolcu, gelen haberlere göre Galatasaray'dan yüksek bir yıllık ücret istemişti.
Görüşmeleri uzamasının ardından Alioski, masadan kalktı. Galatasaray'ın diğer sol bek adaylarıyla görüşmelere devam etmesi bekleniyor.
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