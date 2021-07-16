16 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Alioski ile anlaşma sağlayamadı!

G.Saray Alioski ile anlaşma sağlayamadı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 Giriş Tarihi: 16.07.2021

Galatasaray'da, Alioski transferi çıkmaza girdi. Oyuncu tarafı görüşmelerin uzaması nedeniyle masadan kalktı.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, bu bölge için Alioski ile görüşüyordu.

Leeds United ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu, bir süredir sarı kırmızılılar ile görüşme halindeydi. İngiliz ekibinden yıllık 600 bin Euro kazanan Makedon futbolcu, gelen haberlere göre Galatasaray'dan yüksek bir yıllık ücret istemişti.

Görüşmeleri uzamasının ardından Alioski, masadan kalktı. Galatasaray'ın diğer sol bek adaylarıyla görüşmelere devam etmesi bekleniyor.

G.Saray Alioski ile anlaşma sağlayamadı!

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