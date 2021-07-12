Galatasaray'da sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosuna Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı kattı. Öte yandan Cİmbom'da sürpriz bir ayrılık da yaşanacak. Amerikan basını DeAndre Yedlin'in eski takımına döneceğini iddia etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan DeAndre Yedlin'le yollar ayrılıyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Amerikan basını, tecrübeli futbolcunun eski takımı Seattle Sounders'e dönmeye hazırlandığını iddia etti. Sounder Heart'taki haberde, "Zaman zaman başarılı performanslarına rağmen Yedlin'in kadrodaki yeri istikrarsız. Yedlin'in Galatasaray'a gittiği gibi ücretsiz ayrılma durumu ortaya çıktı. Yedlin daha önce ABD Milli Takım kampında Sounders'a geri dönmek istediğini söyledi. Seattle'da yaşayan ailesiyle her an buluşabilir" denildi.

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