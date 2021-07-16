16 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Ryan Babel'den Patrick Van Aanholt'a çağrı! "Come to Galatasaray"

Babel'den o yıldıza çağrı! Come to G.Saray
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 Giriş Tarihi: 16.07.2021

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, bir başka Hollandalı futbolcu olan Patrick Van Aanholt ile tatil yaptı. İkilinin birlikte çekildiği fotoğrafı Van Aanholt sosyal medya hesabından yayınladı. Galatasaray forması giyen Ryan Babel ise fotoğrafa, "Come to Galatasaray" yorumu yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın sol bek adayları arasında yer aldığı bilinen Patrick van Aanholt'a, Ryan Babel'den transfer mesajı geldi.

Babel, Patrick van Aanholt'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına, "Come to Galatasaray" yorumu yaptı.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'de forma giyen Patrick van Aanholt, şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.

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