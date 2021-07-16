16 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeniden anlaşma aşamasına geldiği Gedson Fernandes'te yeni rakip çıktı!

G.Saray'a Gedson'da yeni rakip çıktı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Gedson Fernandes'i yeniden transfer etmek istiyor. Sarı kırmızılılar bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli oyuncuda sona yaklaşmıştı ki flaş bir rakip çıktı. Fransa Ligue 1 şampiyonu olan Lille de yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Transfer listesinin 1 numarasında yer alan Gedson'la ilgili sıcak gelişme... Fotomaç'ın haberine göre; Portekizli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Benfica ile anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılılara Lille rakip oldu. Galatasaray'ın 2 milyon kiralama ve 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu teklif yaparak beklemeye geçtiği Gedson için Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille'in istekli olduğu ifade edildi.

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