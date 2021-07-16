16 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeniden anlaşma aşamasına geldiği Gedson Fernandes'te yeni rakip çıktı!
Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Gedson Fernandes'i yeniden transfer etmek istiyor. Sarı kırmızılılar bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli oyuncuda sona yaklaşmıştı ki flaş bir rakip çıktı. Fransa Ligue 1 şampiyonu olan Lille de yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Transfer listesinin 1 numarasında yer alan Gedson'la ilgili sıcak gelişme... Fotomaç'ın haberine göre; Portekizli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Benfica ile anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılılara Lille rakip oldu. Galatasaray'ın 2 milyon kiralama ve 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu teklif yaparak beklemeye geçtiği Gedson için Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille'in istekli olduğu ifade edildi.
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