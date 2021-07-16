Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Gedson Fernandes'i yeniden transfer etmek istiyor. Sarı kırmızılılar bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli oyuncuda sona yaklaşmıştı ki flaş bir rakip çıktı. Fransa Ligue 1 şampiyonu olan Lille de yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Transfer listesinin 1 numarasında yer alan Gedson'la ilgili sıcak gelişme... Fotomaç'ın haberine göre; Portekizli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Benfica ile anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılılara Lille rakip oldu. Galatasaray'ın 2 milyon kiralama ve 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu teklif yaparak beklemeye geçtiği Gedson için Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille'in istekli olduğu ifade edildi.

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