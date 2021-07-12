FATİH TERİM DEVREYE GİRECEK



Benfica'da en üst koltuğa oturan Rui Costa, "Taraftarın benden ne beklediğini biliyorum. Bundan sonra sadece Benfica'nın çıkarları ön planda tutulacak" dedi. Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim'in eski talebesiyle görüşüp, Gedson konusunda öncelik talep etmesi bekleniyor.

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