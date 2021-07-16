16 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan PSV Eindhoven maçı listesine alınmadı!

G.Saray'da o isim PSV maçı listesine alınmadı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

Galatasaray'da, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında karşılaşacağı PSV maçına sayılı günler kala flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, 21 Temmuz'da Hollanda ekibi ile oynayacağı 2. eleme turu ilk maçı öncesinde UEFA'ya listesini teslim etti. Cimbom'da, Oğulcan Çağlayan kadroda yer almadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz'da PSV ile oynayacağı 2. eleme turu ilk maçı öncesinde dün UEFA'ya listesini verdi. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz listede yer aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre bununla beraber, geçen sezon 'usulsüz transfer' gerekçesiyle 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan, TFF'den lisansı çıkmadığı için UEFA listesinde yer alamadı.

20 TEMMUZ'A KADAR 2 DEĞİŞİKLİK HAKKI

Sarı-kırmızılılar ayrıca, 20 Temmuz'a kadar UEFA listesinde değişiklik yapabilecek. Aslan yeni transfer yaparsa, UEFA listesinde iki değişiklik gerçekleştirebilecek.

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