Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında devam eden usulsüz transfer davası sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu, Oğulcan Çağlayan’ın lisansını çıkarmadı. TFF’nin lisansını çıkarmadığı sarı-kırmızılı futbolcu, UEFA listesinde yer almazken, PSV maçında da forma giyemeyecek. Konuyla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi. (GS spor haberi)

Geçen sezon Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan'ın transferi ile ilgili dava devam ederken, TFF'den sarı-kırmızılı takım için kötü haber geldi. Lisansı çıkmayan Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 21 Temmuz Çarşamba günü oynayacakları PSV müsabakasında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımın UEFA'ya gönderdiği listede yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz yer alırken Oğulcan Çağlayan'ın ismi ise bulunmuyor.

GALATASARAY'DAN TFF'YE TEPKİ

Konuyla ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, "Dört gündür yapılan bütün görüşmelere rağmen TFF Yönetim Kurulu konuyu karara bağlamak için toplanmamaktadır. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınacak olası bir menfi karara karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz etme hakkımızı kullanmamıza engel olmakta ve konunun adeta sürüncemede bırakılmasına yol açmaktadır. TFF'nin böylesine önemli bir konuyla ilgili olarak, özellikle bir Türk futbolcunun uluslararası arenada mücadele etmesinin söz konusu olduğu bir durumda, hukuka aykırı bir şekilde yaklaşım sergilemesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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