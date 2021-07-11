11 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao'dan transfer sözleri! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın 2019 yılında kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük yankı uyandıran Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle çok sayıda maç kaçıran ve bu nedenle Galatasaray'ın takımdan göndermek istediği konuşulan tecrübeli forvet, hakkında transfer söylentileriyle ilgili konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao'dan transfer sözleri! Galatasaray'dan ayrılacak mı?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Büyük umutlarla Galatasaray'a transfer edilen ancak yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle istenen performansı sergileyemeyen Radamel Falcao'nun yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı kulüpten ayrılacağı iddia edilmişti. Adı sık sık Arap, ABD ve Arjantin ekipleriyle anılan Kolombiyalı yıldız, geleceğiyle ilgili Arjantinli gazeteci Martin Liberman'a röportaj verdi. İşte Falcao'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao'dan transfer sözleri! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

"TRANSFER OLAYI KARIŞIK"

"River Plate'e transfer olur muyum, bilmiyorum. Galatasaray ile sözleşmem var ve bazen içinde bulunduğun durum sana öylece verilmez. Ülkenin durumuna da bakarsa, transfer olayı biraz karışık diyebiliriz."

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao'dan transfer sözleri! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

"SAKATLIĞIM DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

"Sol bacağımda bir kas sakatlığı vardı, iyi durumda değildim ve bu yüzden Kolombiya Milli Takımı'na gitmek benim için ideal olmazdı. Ayrıca sakatlığım daha da kötüleşebilirdi. En mantıklısı beklemek ve iyileşmekti, gelecek sezonu düşünmekti."

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao'dan transfer sözleri! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

"2022 DÜNYA KUPASI'NDA OLMA İHTİMALİM VAR"

"İyi durumda olursam, goller atmaya devam edersem 2022 Dünya Kupası'nda olma ihtimalim var. Öncelikle iyileşmek istiyorum, sonra goller atacağım ve ilk 11 için mücadele vereceğim. Sonunda milli takımda olup olmayacağıma teknik direktörüm karar verecek."

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao'dan transfer sözleri! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

"PENALTILARDA KONSANTRASYONU BOZMAK İÇİN TAKTİKLER VAR"

"Penaltılarda penaltı atan oyuncunun konsantrasyonunu bozman için taktikler vardır. Bana da daha önce yapıldı. Sadece karşındaki kaleci değil, taraftarlar da uygular. Önemli olan iyi konsantre olmaktır."

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao'dan transfer sözleri! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

"KOLOMBİYA'NIN ARJANTİN'DEN EKSİĞİ YOKTU"

"Kolombiya'da Zapara ve Muriel'in daha çok gol atması için bir yol bulunacaktır. Santos Borre de potansiyelini gösterecek. Önemli bir oyuncu. Kolombiya'nın, Arjantin'e göre bir eksiği yoktu. Karakter gösterdiler ve zamanla daha iyi de olacaklar. Herkes birbirine yardım ediyor, önemli olan bu."

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