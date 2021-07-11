"KOLOMBİYA'NIN ARJANTİN'DEN EKSİĞİ YOKTU"

"Kolombiya'da Zapara ve Muriel'in daha çok gol atması için bir yol bulunacaktır. Santos Borre de potansiyelini gösterecek. Önemli bir oyuncu. Kolombiya'nın, Arjantin'e göre bir eksiği yoktu. Karakter gösterdiler ve zamanla daha iyi de olacaklar. Herkes birbirine yardım ediyor, önemli olan bu."

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