15 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Layvin Kurzawa adım adım Galatasaray'a! Geri sayım başladı

Kurzawa adım adım G.Saray'a! Geri sayım başladı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.07.2021

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak Galatasaray, dev mücadele öncesinde bazı mevkilere takviye yaparak takımını güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar PSG'de forma giyen Layvin Kurzawa için temaslara geçerken, oyuncu ve Fransız kulübüyle anlaşma sağladı. Cimbom, Fransız temsilcisinden oyuncunun sağlık raporlarını istedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

G.Saray PSG'de forma giyen sol kanat oyuncusu Kurzawa için günleri sayıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sol bek transferini bir an önce sonlandırmak isteyen G.Saray'ın hem Kurzawa hem de kulübü PSG ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. Takvim'in haberine göre; sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncu için PSG'den sağlık raporlarını istedi.

Geçen sezon bir çok maçı sakatlığından dolayı kaçıran Kurzawa'nın raporları temiz gelirse oyuncu son kez İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilecek. 21 Temmuz'da oynayacağı PSV maçına 24 saat kala kadrosuna iki oyuncu ekleme şansı olan Galatasaray, bu tarihe kadar kadrosuna bir sol beki katmayı hedefliyor.

Ghezzal'la anlaşma tamam! İşte ödenecek tutar haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Ghezzal'la anlaşma tamam! İşte ödenecek tutar Ghezzal'la anlaşma tamam! İşte ödenecek tutar
G.Saray'dan Amrabat harekatı! Görüşmeler başladı G.Saray'dan Amrabat harekatı! Görüşmeler başladı
G.Saray'a Stanciu'dan kötü haber! Çekya ekibinden flaş hamle G.Saray'a Stanciu'dan kötü haber! Çekya ekibinden flaş hamle
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör