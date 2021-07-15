Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak Galatasaray, dev mücadele öncesinde bazı mevkilere takviye yaparak takımını güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar PSG'de forma giyen Layvin Kurzawa için temaslara geçerken, oyuncu ve Fransız kulübüyle anlaşma sağladı. Cimbom, Fransız temsilcisinden oyuncunun sağlık raporlarını istedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

G.Saray PSG'de forma giyen sol kanat oyuncusu Kurzawa için günleri sayıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sol bek transferini bir an önce sonlandırmak isteyen G.Saray'ın hem Kurzawa hem de kulübü PSG ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. Takvim'in haberine göre; sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncu için PSG'den sağlık raporlarını istedi.

Geçen sezon bir çok maçı sakatlığından dolayı kaçıran Kurzawa'nın raporları temiz gelirse oyuncu son kez İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilecek. 21 Temmuz'da oynayacağı PSV maçına 24 saat kala kadrosuna iki oyuncu ekleme şansı olan Galatasaray, bu tarihe kadar kadrosuna bir sol beki katmayı hedefliyor.

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