Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Borje Baston, Nicolae Stanciu, Kurzawa... | Gs haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu 2 gol averajıyla kaçıran Galatasaray, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. Yeni başkan Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte transfer çalışmalarına devam ediyor. Fatih Terim'in raporu ile hareket eden transfer komitesine yeni isimler verildi. Transfer komitesinin elindeki listede, Borje Baston, Nicolae Stanciu, Kurzawa gibi yıldızlar da yer alıyor. İşte detaylar...(GS haberleri)
19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
BERKAN KUTLU
Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray yolunda. Genç futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Galatasaray, Alanyaspor'a 2.5 milyon euro'nun biraz üzerinde bir rakam teklif etti. Yakın süre içerisinde Berkan'ın açıklanması bekleniyor.
STRYGER LARSEN
Fatih Terim'in Yedlin'in performansından memnun olmaması sonrası listesinde yer alan Stryger Larsen için Udinese ile temasa geçildi. Larsen'e 3.5 milyon euro teklif edildi. 4.5 milyon euro istendi. Ancak Udinese fiyatı 4 milyona kadar düştü. Transferin yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.
YACINE ADLI
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Yacine Adli için flaş bir iddia geldi. 90min'de yer alan haberde Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusunun Galatasaray'a gelme ihtimali için en muhtemel kulüp görüldüğü bildirildi.
LAYVIN KURZAWA
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Paris Saint Germain forması giyen Layvin Kurzawa'ya ilgisini sürdürüyor. Başkan Burak Elmas yaptığı açıklama ile görüşmeleri doğrulamıştı. Kulüple anlaşan Aslan, oyuncu ile temasları sürdürüyor.
NICOLAE STANCIU
10 Numara için ilk aday olan Romanya Milli Takımı ve Slavia Prag'ın yıldızı Nicolae Stanciu için yapılan teklif, kulübünün istediğinden biraz daha az kaldı. Yıldız isim için görüşmeler sürüyor.
SOFYAN AMRABAT
Daha önce de gündeme gelen Sofyan Amrabat için tekrar girişimler başlayacak. 24 yaşındaki oyuncu, teknik kalitesi, mücadeleci yapısı ve oyun kurma özelliğiyle dikkat çekiyor.
BORJA BASTON
Alternatif forvet arayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, İspanya La Liga ekibi Leganes ile yollarını ayıran 28 yaşındaki golcü oyuncu Borja Baston gündeme alındı.
RACHID GHEZZAL
8 gol 18 asist ile oynayan ve geçtiğimiz sezona damga vuran Cezayirli yıldız için Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki rekabet sürüyor. Galatasaray, Beşiktaş'a göre yaklaşık 1 milyon euro fazla para teklifinde bulundu. Leicester City ile bonservis görüşmeleri sürüyor.
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