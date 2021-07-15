Orta sahanın hem sağında hem ortasında hem de solunda forma giyen Rachid Ghezzal, kariyeri boyunca çıktığı 233 maçta 28 gol atarken 43 de gol pası verdi. 29 yaşındaki futbolcu Fransa U20 Milli Takımı ile 4 karşılaşmada görev yaparken, Cezayir A Milli Takımı ile ise 19 mücadelede sahada yer aldı. Ghezzal için bugüne kadar 14 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

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