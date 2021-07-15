15 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Rachid Ghezzal ve Leicester City ile anlaştı! İşte ödenecek tutar

Geçen yıl averajla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, önümüzdeki sezon kadrosunu daha güçlü bir hale getirip şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılar, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal için girişimlere başlamıştı. Cimbom, Cezayirli yıldızla maaş konusunda, bonservisini elinde tutan Leicester City ile de ödenecek tutar konusunda anlaşma sağladı. İşte ödenecek tutar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Rachid Ghezzal ve Leicester City ile anlaştı! İşte ödenecek tutar
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.07.2021

Uzun süre ilgilendiği Salih Uçan'ı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, rövanşı öyle bir isimle almak üzere ki Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve siyahbeyazlıların bu yıl da kadrosunda görmek istediği Rachid Ghezzal'a kanca atan Aslan, transferde mutlu sona ulaştı. Sarıkırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncu ve bonservisine sahip Leicester City ile el sıkıştı. Yılın transferinin resmiyet kazanması an meselesi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Rachid Ghezzal ve Leicester City ile anlaştı! İşte ödenecek tutar

İSTANBUL'DA ZİRVE

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün geçen hafta telefonda konuştukları yıldız futbolcunun menajeri Anouir Fazuli ile İstanbul'da önceki akşam yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı sağ kanat, 2.5 milyon Euro garanti para ve artı performans bonusları içeren teklife sonunda 'Evet' dedi. Galatasaray'la Beşiktaş'ın Ghezzal'a teklifleri arasında 1 milyon Euro'ya yakın fark olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Rachid Ghezzal ve Leicester City ile anlaştı! İşte ödenecek tutar

LEICESTER CITY'YE 2 MİLYON EURO PEŞİN

29 yaşındaki oyuncuyla anlaşan Aslan, İngiliz futbol piyasasına hakim Işıtan Gün'ün çabalarıyla Leicester City'yi de 2 milyon Euro peşin ve bir sonraki yıl 1 milyon Euro taksit bonservis bedeline ikna etmeyi başardı. Bu arada Beşiktaş'ta kalmak isteyen Valentin Rosier'den vazgeçen Galatasaray, Udinese'nin Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen için tekrar masaya oturdu. İtalya'da pazarlıklar başladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Rachid Ghezzal ve Leicester City ile anlaştı! İşte ödenecek tutar

Orta sahanın hem sağında hem ortasında hem de solunda forma giyen Rachid Ghezzal, kariyeri boyunca çıktığı 233 maçta 28 gol atarken 43 de gol pası verdi. 29 yaşındaki futbolcu Fransa U20 Milli Takımı ile 4 karşılaşmada görev yaparken, Cezayir A Milli Takımı ile ise 19 mücadelede sahada yer aldı. Ghezzal için bugüne kadar 14 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

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