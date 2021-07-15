15 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray kulübü başkanı Burak Elmas'ı kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Burak Elmas'ı kabul etti!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 Giriş Tarihi: 15.07.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Haziran 2021 tarihinde Galatasaray başkanı seçilen Burak Elmas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Mustafa Cengiz dönemi ardından seçime giden Galatasaray 19 Haziran 2021'de yeni başkan olarak Burak Elmas'ı seçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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