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Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray kulübü başkanı Burak Elmas'ı kabul etti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Haziran 2021 tarihinde Galatasaray başkanı seçilen Burak Elmas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Mustafa Cengiz dönemi ardından seçime giden Galatasaray 19 Haziran 2021'de yeni başkan olarak Burak Elmas'ı seçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/Ym0T0uF7WW— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 15, 2021
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