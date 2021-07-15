15 Temmuz 2021, Perşembe
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Galatasaray'dan Matias Vina sürprizi! İlk görüşme gerçekleşti
Marcelo Saracchi'nin ayrılığının ardından ilk 11'de direkt oynayabilecek bir sol bek transferi yapmak isteyen Galatasaray için, Palmeiras'ta forma giyen Matias Vina iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın sol bek için listesine giren son isim Palmeiras'ta forma giyen Matias Vina oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılıların Uruguaylı oyuncu için Brezilya ekibiyle ilk tur görüşmelerini tamamladığı belirtildi. Ancak Palmeiras'ın Vina için istediği rakamın Galatasaray'ın düşündüğü rakamın çok üzerinde olduğu iddia edildi. Palmeiras'ın Porto'dan beklediği alamazsa Galatasaray'ın şartlarını yeniden masaya yatırabileceği belirtildi.
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