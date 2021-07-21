🎙 FATİH TERİM'DEN MAÇ ÖNCESİNDE AÇIKLAMA!

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Dün başkanımızın transferlerle ilgili gerekli açıklamaları yaptığını düşünüyorum. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Özellikle transferler konusunda çok kısa süre de olsa bir müsaade rica ediyorum çünkü 23 kişi geldik buraya ve bu arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Çok kısa süre transfer konusunu, en azından bugün askıya alırsak mutlu olacağım çünkü burada bulunan oyunculara saygı göstermeliyiz. Ama 1-2 küçük hatırlatma yapmadan geçemeyeceğim; Sezonu erken açtık, dolayısıyla biz de isterdik ki ağustosta, eylülde oynayacağımız maçlar olsun ama bugün bu noktadayız. Bunu bir şikayet, mazeret olarak söylemiyorum. Biz böyle görmediğimiz gibi başkalarının da bunu fırsat olarak görmesini istemiyoruz. Bugün başkanların, teknik heyetlerin listelerini bilmeyen yok. Hangi mevkileri güçlendirmemiz gerektiğini de herkes biliyor. Yani Avrupa'da oynayacak olan takımların herkes tüm eksiğini biliyor. Burada yazılı görsel basın, özellikle sosyal medyada zaman zaman taraftarımızın duygularıyla oynandığına inanıyoruz. Bundan da açıkçası hiç hoşlanıyoruz. Bu yüzden biz kendi bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Eğer birkaç oyuncu yetiştirmeyi bir maç için planlasaydık, çok yüksek bedeller ödemek zorunda kalacaktık. Dolayısıyla biz başkanımızın da söylediği gibi 3 sezonluk bir projeksiyon düşünüyoruz. Bundan sonra nelerle karşılaşacağımızı göreceğiz. Oyuncular, kulüpler, menajerler, hatta yazılı görsel basın ve sosyal medya üzerinden bu yapılanların maalesef bize pahalıya patlamasına izin vermeyeceğiz. Takım olarak da dışardaki unsurlar olarak da kimseden korkmadığımızın bilinmesini isteriz. Muhakkak ki eksik yerlerimiz oldu. Bayağı eksiğimiz var. Bunun üzerine sakatlarımız var, hastalananlar var iki kişi vs. vs. Biz Galatasaray'ız sonuçta ve buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım kazanan biz oluruz iki maçın sonunda" diye konuştu.

"BAŞKANIN AÇIKLAMASININ OYUNCULARIMIZIN TEKNİK KAPASİTELERİYLE, VERDİKLERİ HİZMETLERLE ALAKASI YOKTU"

"Feghouli, Falcao, Babel bizim önemli oyuncularımız" diyen Terim, "Başkanımızın 4 oyuncuyla ekonomiyi işareti, oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle, verdikleri hizmetlerle alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Tecrübeli arkadaşlarımız. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz. Falcao'ya 1 gün izin vermiştim sakatlığı sebebiyle, Feghouli'nin de dün dinlenmesini istedik. Bugüne daha güçlü olsun diye. Dolayısıyla 3 arkadaşımız da bizim için değerlidir; diğer oyuncularımız gibi. Falcao bana geldi dün ve kendisinin bizle beraber PSV maçına gelmek istediğini söyledi ve bu beni çok memnun etti. Bu önemli isimler inşallah şans verdiğimiz sürede bize her zamanki gibi yine en iyi hizmeti yapacaktır" ifadelerini kullandı.