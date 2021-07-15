15 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan Amr Warda atağı! Kulübüne rest çekti

Cimbom'a bir Mısırlı daha! Kulübüne rest çekti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.07.2021

Henry Onyekuru'nun opsiyonunu kullanmayan Galatasaray, bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların PAOK'ta forma giyen Amr Warda ile ilgilendiği ve Mısırlı oyuncunun kulübüne rest çektiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi

Galatasaray, Amr Warda ile yeniden anılmaya başladı. Fotomaç'ın haberine göre; Mısırlı oyuncunun, PAOK teknik direktörü Razvan Lucescu ile tartıştığı ve idmanı terk ettiği ifade edildi. Lucescu, Warda'yla ilgili "Kimse takımın üstünde değil ve olmayacak" ifadesini kullanırken bu gelişmenin ardından 27 yaşındaki sol kanadın ayrılma kararı aldığı bildirildi. Bonservisinin verilmesini isteyen Warda'nın Galatasaray'a gideceği iddia edildi.

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