15 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Mbaye Diagne geri döndü!

Diagne geri döndü!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.07.2021

Galatasaray'ın devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne, sağlık kontrollerinden geçti. Senegalli yıldızın bugün idmanlara çıkması bekleniyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

West Brom'la kiralık anlaşması sona eren Mbaye Diagne sonunda Galatasaray'a katıldı. Senegalli golcünün, Taylan ile birlikte sağlık kontrolünden geçtiği açıklandı. Lisans çıkarılma işlemleri başlayan Diagne'nin bugün takıma katılması bekleniyor.

G.Saray-PSV maçının biletleri satışa çıkıyor! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Ghezzal'la anlaşma tamam! İşte ödenecek tutar Ghezzal'la anlaşma tamam! İşte ödenecek tutar
Kurzawa adım adım G.Saray'a! Geri sayım başladı Kurzawa adım adım G.Saray'a! Geri sayım başladı
G.Saray'dan Amrabat harekatı! Görüşmeler başladı G.Saray'dan Amrabat harekatı! Görüşmeler başladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör