Elmas düzenlediği basın toplantısında "Takımdan ayrılması mecbur olan oyuncularımızın bazılarıyla birebir ben görüştüm, başkan olarak bu tebligatları ben yaptım. Sayısını söylemeyeyim, futbolcularımıza saygısızlık olmasın ama durum bu." ifadelerini kullanmıştı.

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