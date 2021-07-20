20 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Burak Elmas...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da başkan Burak Elmas, başkanlığının 1. ayında basının karşısına geçerek sarı-kırmızılı kulübün gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Transfer çalışmalarının yanı sıra takımda yaşanacak ayrılıklarla ilgili de konuşan Elmas, takımdan ayrılması mecbur bazı isimlerle birebir görüştüğünü açıklamıştı. Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası takımdan ayrılacak isimler belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Burak Elmas...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.07.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, takımdan ayrılmak zorunda olan 4 isim hakkında açıklamalarda bulundu. Elmas, 4 futbolcu ile bizzat görüşme yaptığını ve takımdan ayrılmalarını istediğini, transfer teklifi almaları halinde değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Burak Elmas...

Başkan Burak Elmas'ın birebir görüşme yaptığı 4 ismin Galatasaray'ın en yüksek maaş alan 5 futbolcusundan 4'ünün olduğu belirlendi. İşte o futbolcular:

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Burak Elmas...

FALCAO: 5 MİLYON EURO

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Burak Elmas...

FEGHOULI: 3 MİLYON 850 BİN EURO

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Burak Elmas...

BABEL: 2 MİLYON 500 BİN EURO

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Burak Elmas...

DIAGNE: 2 MİLYON 400 BİN EURO

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Burak Elmas...

Elmas düzenlediği basın toplantısında "Takımdan ayrılması mecbur olan oyuncularımızın bazılarıyla birebir ben görüştüm, başkan olarak bu tebligatları ben yaptım. Sayısını söylemeyeyim, futbolcularımıza saygısızlık olmasın ama durum bu." ifadelerini kullanmıştı.

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