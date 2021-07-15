Son dakika transfer haberleri: Galatasaray aradığı orta sahayı Peru'da buldu! Wilder Cartagena...

AÇIK KAPANACAK



Galatasaray'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için sunduğu teklifin bir hayli cazip olduğu belirtildi. Bonservisi elinde olan Cartagena son olarak Arjantin'in Godoy Cruz takımında forma giydi. 1.80 boyundaki Perulu futbolcu 10 kez de milli takımda oynadı.