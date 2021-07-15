Son dakika transfer haberleri: Galatasaray aradığı orta sahayı Peru'da buldu! Wilder Cartagena...
Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Bu bölge için birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia daha ortaya atıldı ve bonservisi elinde olan Wilder Cartagena ile temasa geçildiği kaydedildi. Godoy Cruz'la sözleşmesi biten Perulu oyuncunun bonservisi ise elinde bulunuyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Transferde ağır kalmakla eleştirilen Galatasaray'ın listesine yeni bir isim eklendi. Şimdiye kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekiple ilgili Güney Amerika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Peru basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği haberde; Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Wilder Cartagena ile anlaşmaya çok yakın olduğunu belirtti. Oyuncunun, Galatasaray'dan aldığı teklif sonrası Arjantin kulübü Rosario Central'e transferinin suya düştüğü ifade edildi.
AÇIK KAPANACAK
Galatasaray'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için sunduğu teklifin bir hayli cazip olduğu belirtildi. Bonservisi elinde olan Cartagena son olarak Arjantin'in Godoy Cruz takımında forma giydi. 1.80 boyundaki Perulu futbolcu 10 kez de milli takımda oynadı.
Belhanda, Gedson ve Etebo'nun ayrılığı sonrası orta sahası boşalan Galatasaray'ın imza attırmak istediği Cartagena'nın güncel piyasa değeri ise 1 milyon 200 bin Euro... Şimdi gözler bu transferle ilgili sarı-kırmızılı kulüpten gelecek haberlere çevrildi.
KİMDİR?
1994 doğumlu olan Wilder Cartagena, Peru'da dünyaya geldi. Orta saha bölgesinde forma giyen Cartagena, futbol kariyerine 2012 yılında Peru'nun Alianza Lima takımında başladı. Uzun yıllar Peru Ligi'nde forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Arjantin'in Godoy Cruz takımına transfer oldu. Bu sezon sözleşmesi biten oyuncunun bonservisi elinde...
Peru basını, Cartagena'nın Galatasaray'a transferine geniş yer ayırdı. Arjantinli spor muhabiri Guillermo Ferretti de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe gideceğini duyurdu.
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