Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan 15 Temmuz paylaşımı!
Galatasaray resmi sosyal medya hesabından 15 Temmuz paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Hain terör örgütünün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı, demokrasimizi ve vatanımızın birlik beraberliğini korumak için şehit olan tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray resmi sosyal medya hesabından 15 Temmuz paylaşımı yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Hain terör örgütünün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı, demokrasimizi ve vatanımızın birlik beraberliğini korumak için şehit olan tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM
🇹🇷 Hain terör örgütünün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı, demokrasimizi ve vatanımızın birlik beraberliğini korumak için şehit olan tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/A4aQJWLDDM— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2021
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