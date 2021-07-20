Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 21 Temmuz Çarşamba günü PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray, Hollanda'ya geldi. (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Eindhoven'a geldi.

İstanbul'dan hareket eden özel uçakla Hollanda'ya gelen kafileyi, burada yaklaşık 300 kadar taraftar karşıladı.

Kafilede, kulüp başkanı Burak Elmas da yer alırken, Fatih Terim ve futbolcular taraftarları selamladı.

Sarı-kırmızılılar, pasaport kontrollerinin ardından otobüse binerek konaklayacağı otele hareket etti.

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