20 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray PSV maçı için Hollanda'da

Galatasaray Hollanda'ya geldi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.07.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 21 Temmuz Çarşamba günü PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray, Hollanda'ya geldi. (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Eindhoven'a geldi.

İstanbul'dan hareket eden özel uçakla Hollanda'ya gelen kafileyi, burada yaklaşık 300 kadar taraftar karşıladı.

Kafilede, kulüp başkanı Burak Elmas da yer alırken, Fatih Terim ve futbolcular taraftarları selamladı.

Sarı-kırmızılılar, pasaport kontrollerinin ardından otobüse binerek konaklayacağı otele hareket etti.

Galatasaray PSV maçı için Hollanda'ya geldi PSV maçı için Hollanda'ya geldi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Flaş Burak Elmas sözleri! Sosyal medyanın gücüyle geldi Flaş Burak Elmas sözleri! "Sosyal medyanın gücüyle geldi"
Galatasaray PSV maçı için Hollanda'ya gitti Galatasaray PSV maçı için Hollanda'ya gitti
Fatih Terim'den dikkat çeken istatistik! Fatih Terim'den dikkat çeken istatistik!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör