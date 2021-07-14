14 Temmuz 2021, Çarşamba
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Galatasaray'ın istediği Alex Moreno'ya Marsilya ve Napoli talip oldu!
Saracchi'nin ayrılmasının ardından ilk 11'de oynayacak sol bek arayan Galatasaray, Real Betis'te forma giyen Alex Moreno'ya kanca takmıştı. İspanyol oyuncuya son olarak Marsilya ve Napoli talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Cimbom'uın sol bek adayları arasında yer alan Real Betis'ten Alex Moreno'ya Marsilya ve Napoli de talip olduğu duyuruldu. Fotomaç'ın haberine göre; Tecrübeli oyuncuyu isteyen takım sayısının üçe çıktığını, şimdiye kadar sadece sarı-kırmızılı kulübün somut bir teklif sunduğu ancak bunun da Real Betis'i ikna etmeye yetmediğini belirtti. 28 yaşındaki İspanyol futbolcunun geleceğinin bir süre daha belirsiz göründüğü de ifade edildi.
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