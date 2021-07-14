14 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın istediği Alex Moreno'ya Marsilya ve Napoli talip oldu!

Moreno'da rakip çıktı! 2 dev kulüp...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Saracchi'nin ayrılmasının ardından ilk 11'de oynayacak sol bek arayan Galatasaray, Real Betis'te forma giyen Alex Moreno'ya kanca takmıştı. İspanyol oyuncuya son olarak Marsilya ve Napoli talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Cimbom'uın sol bek adayları arasında yer alan Real Betis'ten Alex Moreno'ya Marsilya ve Napoli de talip olduğu duyuruldu. Fotomaç'ın haberine göre; Tecrübeli oyuncuyu isteyen takım sayısının üçe çıktığını, şimdiye kadar sadece sarı-kırmızılı kulübün somut bir teklif sunduğu ancak bunun da Real Betis'i ikna etmeye yetmediğini belirtti. 28 yaşındaki İspanyol futbolcunun geleceğinin bir süre daha belirsiz göründüğü de ifade edildi.

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