Marcelo Saracchi'nin ayrılmasının ardından sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemine birçok isim girdi. Son olarak sarı-kırmızılılar için Fransız basını Layvin Kurzawa ile ilgilendiğini ve PSG ile anlaştığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Marcelo Saracchi ile yola devam etmeme kararı alırken, yeni bir sol bek için çalışmalarına başlamıştı. Cimbom, uzun süredir gündeminde Alex Moreno'yu tutuyordu.

Bununla beraber sarı kırmızılılar, listedeki diğer isimler için de görüşmelere başlarken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce basında hiç yer almayan bir ismi Fransız medyası duyurdu.

KURZAWA GALATASARAY'A!

Fransız RMC Sports'un haberine göre Galatasaray, Kurzawa transferi için Paris Saint Germain kulübünün yöneticileriyle anlaşmaya vardı. Öte yandan haberde, anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralık olduğu kaydedildi.

Layvin Kurzawa, kariyeri boyunca çıktığı 247 maçta 22 gol, 32 asist üretmişti.

ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI

Lavyin Kurzawa, sol bek pozisyonunda forma giymesine karşın sağ-sol stoper ve orta sahanın sol ön bölgesinde de forma giyebiliyor. Fransa Milli Takımı ile 13 müsabakada yer alan ve 1 gol kaydeden Kurzawa, savunmada oynamasına karşın skorer kimliği ile de ön plana çıkıyor.





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