UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

Bu maçın rövanşı 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Saat 21.00'de başlayacak olan rövanş mücadelesinin hakemi de belli oldu.

Galatasaray PSV maçını Davide Massa'nın yöneteceği duyuruldu.

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