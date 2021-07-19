19 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray - PSV Şampiyonlar Ligi ön eleme turu rövanş maçının hakemi Davide Massa oldu!

G.Saray - PSV maçının hakemi açıklandı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 Giriş Tarihi: 19.07.2021

Şampiyonlar Ligi ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray - PSV karşılaşmasını yönetecek hakem açıklandı. Zorlu müsabakada Davide Massa düdük çalacak. Rövanş karşılaşması 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

Bu maçın rövanşı 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Saat 21.00'de başlayacak olan rövanş mücadelesinin hakemi de belli oldu.

Galatasaray PSV maçını Davide Massa'nın yöneteceği duyuruldu.

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