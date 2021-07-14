14 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray-PSV maçının biletleri satışa çıkıyor!

G.Saray-PSV maçının biletleri satışa çıkıyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Sezonu ikinci sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak Galatasaray, 29 Temmuz Çarşamba günü rakibini ağırlayacak. Galatasaray-PSV rövanş maçının biletlerinin 18 Temmuz'da satışa sunulacağı açıklandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı konuk edeceği rövanş maçının biletleri, 18 Temmuz'da satışa çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatlarının 175 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi.

Biletlerin "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacağı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinin ise sadece 28 Temmuz'da açılacağı aktarıldı.

Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GS Mobile'ı ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanınacağı kaydedildi.

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