Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, 2021/2022 sezonu formalarını tanıttı. Yeni sezon formalarının 399,90 TL'den satışa çıkarıldığı öğrenildi. (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, iç saha formasında Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı ilk maçta kullandığı formadan esinlenildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasman formasında ise 2011-2012 sezonunda kazanılan şampiyonluğa gönderme yapıldı. Açıklamada siyah forma için, "Karanlığı kaldırdığı kupa ile aydınlatan takımımızı siyah üzerine sarı-kırmızı bant tasarımı ile formamıza işleyerek bu başarı ölümsüzleştirdi." denildi.

399,90 liradan satışa sunulan formalarda, yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilmiş recycle kumaş kullanıldı.

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