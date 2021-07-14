Son dakika spor haberi Galatasaray 2021/2022 sezonu formalarını tanıttı
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, 2021/2022 sezonu formalarını tanıttı. Yeni sezon formalarının 399,90 TL'den satışa çıkarıldığı öğrenildi. (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, iç saha formasında Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı ilk maçta kullandığı formadan esinlenildiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekip, deplasman formasında ise 2011-2012 sezonunda kazanılan şampiyonluğa gönderme yapıldı. Açıklamada siyah forma için, "Karanlığı kaldırdığı kupa ile aydınlatan takımımızı siyah üzerine sarı-kırmızı bant tasarımı ile formamıza işleyerek bu başarı ölümsüzleştirdi." denildi.
399,90 liradan satışa sunulan formalarda, yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilmiş recycle kumaş kullanıldı.
Yakından bak anlarsın neden İlk ve Tek olduğumuzu. 😉— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2021
Avrupa'da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta.
2021-22 yeni koleksiyonumuz satışta.#İlkveTek #Galatasaray pic.twitter.com/gIhnYk5w8C
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