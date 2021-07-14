14 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: 2021/2022 sezonu için hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalar devam etti. (GS spor haberi)

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 çift kale taktik maç gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenmanın ardından oyunculardan Jesse Sekidika'nın doğum günü kutlandı.
Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne, bu sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına cuma günü saat 19.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Canlı yayında açıkladı! haberin devamı

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