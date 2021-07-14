Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Valentin Rosier açıklaması! "Gündemimizde yok"
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın gündemindeki Valentin Rosier'le anlaştığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu ve "Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sağ bek bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Valentin Rosier'le ilgilendiği belirtilmişti.
Portekiz basını, sarı-kırmızılıların Sporting Lizbon'la 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını iddia etmişti.
Habertürk'ün haberine göre; Rosier sorusunu yanıtlayan Burak Elmas, "Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" dedi. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ricası üzerine Galatasaray'ın Valentin Rosier için yaptığı girişimlerden vazgeçtiği öğrenildi.
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