Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Recep Gül, TFF 3. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'e transfer oldu. Buca ekibi, 20 yaşındaki forvet oyuncusunu transfer ettiğini, "Galatasaray Spor Kulübü'nden transfer ettiğimiz 2000 doğumlu, kanat oyuncusu Recep Gül ile 2+1 uzatma opsiyon hakkı bizde olmak üzere sözleşme imzaladık" ifadeleriyle duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

2'nci Lig'in yeni takımlarından Bucaspor 1928, Galatasaray altyapısından kanat oyuncusu Recep Gül'ü renklerine bağladı.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Spor Kulübü'nden transfer ettiğimiz 2000 doğumlu, kanat oyuncusu Recep Gül ile 2+1 uzatma opsiyon hakkı bizde olmak üzere sözleşme imzaladık."

21 yaşındaki Recep Gül geçen sezon Şanlıurfaspor'da forma giymişti.

RECEP GÜL KİMDİR?

2015 yılında Galatasaray altyapısına giren Recep Gül, sarı kırmızılı kulüpte sırasıyla U16, U17, U19 ve U21 takımlarında mücadele etti. 2019 yılında Belçika ligi ekibi Westerlo'da bir yıl kiralık olarak forma giydi. Sarı kırmızılı takımda yeniden forma giyen forvet, geçtiğimiz sezonu Şanlıurfaspor'da geçirdi. Orada da kiralık sözleşmesi sona ermesinin ardından bu kez bonservisiyle birlikte Bucaspor'un yolunu tuttu. 1.67 boyundaki forvet oyuncusu, kanatta da görev alabiliyor.

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