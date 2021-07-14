15 Temmuz 2021, Perşembe
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim sözleri! "Yapılanlara şahit olduk"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 4 büyük kulübün başkanlarının katıldığı canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap veren Elmas, Fatih Terim örneği verdi ve "Birçok kişinin, birçok kişiyle problemi var. Fatih Terim'e orantısız cezalar verilmesi için yapılan planlara şahit olduk." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 4 büyük kulübün başkanlarının katıldığı Habertürk canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.
Ali Koç'un açıklamalarını işaret ederek Fatih Terim örneğini veren Elmas, "TFF, uzun bir süredir sistemsizlik sisteminden besleniyor. Birçok kişinin, birçok kişiyle problemi var. Fatih Terim'e orantısız cezalar verilmesi için yapılan planlara şahit olduk." ifadelerini kullandı.
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