Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim sözleri! "Yapılanlara şahit olduk"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 4 büyük kulüp başkanları Ahmet Nur Çebi, Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun da dahil olduğu bir programda flaş açıklamalarda bulundu. Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan transferi ile ilgili de konuşan Elmas, "TFF izin vermedi oynatmak için. Çünkü bu akşamı bekliyorlar. Benim ne diyeceğimi bekliyorlar" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)