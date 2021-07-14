15 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim sözleri! "Yapılanlara şahit olduk"

Elmas'tan Fatih Terim sözleri! Yapılanlara şahit olduk
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 Giriş Tarihi: 15.07.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 4 büyük kulübün başkanlarının katıldığı canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap veren Elmas, Fatih Terim örneği verdi ve "Birçok kişinin, birçok kişiyle problemi var. Fatih Terim'e orantısız cezalar verilmesi için yapılan planlara şahit olduk." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 4 büyük kulübün başkanlarının katıldığı Habertürk canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarını işaret ederek Fatih Terim örneğini veren Elmas, "TFF, uzun bir süredir sistemsizlik sisteminden besleniyor. Birçok kişinin, birçok kişiyle problemi var. Fatih Terim'e orantısız cezalar verilmesi için yapılan planlara şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Burak Elmas'tan flaş iddia! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Burak Elmas'tan Rosier açıklaması! Burak Elmas'tan Rosier açıklaması!
G.Saray'dan 15 Temmuz paylaşımı! G.Saray'dan 15 Temmuz paylaşımı!
G.Saray'a Stanciu'dan kötü haber! Çekya ekibinden flaş hamle G.Saray'a Stanciu'dan kötü haber! Çekya ekibinden flaş hamle
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör