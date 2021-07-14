Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş iddia! "TFF bugün G.Saray'ın ne diyeceğini bekliyor"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 4 büyük kulüp başkanları Ahmet Nur Çebi, Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun da dahil olduğu bir programda flaş açıklamalarda bulundu. Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan transferi ile ilgili de konuşan Elmas, "TFF izin vermedi oynatmak için. Çünkü bu akşamı bekliyorlar. Benim ne diyeceğimi bekliyorlar" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da dahil olduğu bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların başkanı, Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan transferine ilişkin, "Bizim bir oyuncumuzun bir transferi konusunda bir kulüple sorunumuz var. Avrupa izin verdi ve çözdü ama TFF izin vermedi oynatmak için. Çünkü bu akşamı bekliyorlar. Benim ne diyeceğimi bekliyorlar" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Burak Elmas sözlerine devam etti;
"TFF'nin kendi atadıkları, kendi aldıkları kararı denetliyor. Böyle bir sistem olmaz."
"Bir ülkede her sene yabancı kuralı konuşulur mu? Çocuk oyuncağı oldu resmen."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası