Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da dahil olduğu bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların başkanı, Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan transferine ilişkin, "Bizim bir oyuncumuzun bir transferi konusunda bir kulüple sorunumuz var. Avrupa izin verdi ve çözdü ama TFF izin vermedi oynatmak için. Çünkü bu akşamı bekliyorlar. Benim ne diyeceğimi bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Burak Elmas sözlerine devam etti;

"TFF'nin kendi atadıkları, kendi aldıkları kararı denetliyor. Böyle bir sistem olmaz."

"Bir ülkede her sene yabancı kuralı konuşulur mu? Çocuk oyuncağı oldu resmen."

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