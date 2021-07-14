14 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş iddia! "TFF bugün G.Saray'ın ne diyeceğini bekliyor"

Burak Elmas'tan flaş iddia! TFF G.Saray'ın ne diyeceğini bekliyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 4 büyük kulüp başkanları Ahmet Nur Çebi, Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun da dahil olduğu bir programda flaş açıklamalarda bulundu. Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan transferi ile ilgili de konuşan Elmas, "TFF izin vermedi oynatmak için. Çünkü bu akşamı bekliyorlar. Benim ne diyeceğimi bekliyorlar" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da dahil olduğu bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların başkanı, Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan transferine ilişkin, "Bizim bir oyuncumuzun bir transferi konusunda bir kulüple sorunumuz var. Avrupa izin verdi ve çözdü ama TFF izin vermedi oynatmak için. Çünkü bu akşamı bekliyorlar. Benim ne diyeceğimi bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Burak Elmas sözlerine devam etti;

"TFF'nin kendi atadıkları, kendi aldıkları kararı denetliyor. Böyle bir sistem olmaz."

"Bir ülkede her sene yabancı kuralı konuşulur mu? Çocuk oyuncağı oldu resmen."

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