10 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika GS haberleri: Galatasaray lisanları çıkan isimleri TFF'ye bildirdil! 5 futbolcu listede yer almadı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi lisansları çıkarılan futbolcular TFF'ye bildirildi. Sarı kırmızılıların Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğu listede, 5 futbolcu yer almadı. İşte o isimler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika GS haberleri: Galatasaray lisanları çıkan isimleri TFF'ye bildirdil! 5 futbolcu listede yer almadı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 Giriş Tarihi: 10.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray çalışmalarını Fatih Terim'in önderliğinde sürdürüyor.

Son dakika GS haberleri: Galatasaray lisanları çıkan isimleri TFF'ye bildirdil! 5 futbolcu listede yer almadı

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu averaj farkıyla kaçıran Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk istiyor.

Son dakika GS haberleri: Galatasaray lisanları çıkan isimleri TFF'ye bildirdil! 5 futbolcu listede yer almadı

Yeni Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim işbirliği ile şampiyon bir kadro kurmak isteyen Aslan, şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadroya katmıştı.

Son dakika GS haberleri: Galatasaray lisanları çıkan isimleri TFF'ye bildirdil! 5 futbolcu listede yer almadı

Öte yandan kadroda beklenentileri karşılaşayamayan, kiralık sözleşmesi biten geleceği belirsiz bazı isimler için de yeni kararlar alma aşamasında olan Sarı-Kırmızılılar lisansları çıkan 28 futbolcuyu TFF'ye bildirdi.

Son dakika GS haberleri: Galatasaray lisanları çıkan isimleri TFF'ye bildirdil! 5 futbolcu listede yer almadı

28 kişilik listede 5 ismin lisansının çıkarılmadığı görüldü. İşte o isimler...

Son dakika GS haberleri: Galatasaray lisanları çıkan isimleri TFF'ye bildirdil! 5 futbolcu listede yer almadı

Omar Elabdellaoui

Son dakika GS haberleri: Galatasaray lisanları çıkan isimleri TFF'ye bildirdil! 5 futbolcu listede yer almadı

Fernando Muslera

Son dakika GS haberleri: Galatasaray lisanları çıkan isimleri TFF'ye bildirdil! 5 futbolcu listede yer almadı

Taylan Antalyalı

Son dakika GS haberleri: Galatasaray lisanları çıkan isimleri TFF'ye bildirdil! 5 futbolcu listede yer almadı

Oğulcan Çağlayan

Son dakika GS haberleri: Galatasaray lisanları çıkan isimleri TFF'ye bildirdil! 5 futbolcu listede yer almadı

Diagne

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