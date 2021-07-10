Son dakika GS haberleri: Galatasaray lisanları çıkan isimleri TFF'ye bildirdil! 5 futbolcu listede yer almadı
Galatasaray'da yeni sezon öncesi lisansları çıkarılan futbolcular TFF'ye bildirildi. Sarı kırmızılıların Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğu listede, 5 futbolcu yer almadı. İşte o isimler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray çalışmalarını Fatih Terim'in önderliğinde sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu averaj farkıyla kaçıran Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk istiyor.
Yeni Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim işbirliği ile şampiyon bir kadro kurmak isteyen Aslan, şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadroya katmıştı.
Öte yandan kadroda beklenentileri karşılaşayamayan, kiralık sözleşmesi biten geleceği belirsiz bazı isimler için de yeni kararlar alma aşamasında olan Sarı-Kırmızılılar lisansları çıkan 28 futbolcuyu TFF'ye bildirdi.
28 kişilik listede 5 ismin lisansının çıkarılmadığı görüldü. İşte o isimler...
Omar Elabdellaoui
Fernando Muslera
Taylan Antalyalı
Oğulcan Çağlayan
Diagne
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