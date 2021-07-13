13 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Radamel Falcao kendisi açıkladı! Galatasaray'da devam edecek

Falcao kendisi açıkladı! Ayrılacak mı?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Galatasaray'a geldiği günden bu yana yüksek maliyeti ve sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımda devam edeceğini açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Radamel Falcao, Kolombiya basınına yaptığı açıklamada, Galatasaray'da kariyerine devam edeceğini söyledi. Tecrübeli oyuncu, River Plate'e dönüp dönmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine, "Galatasaray'da hala kontratım var ve kulübümde devam ediyorum" dedi.

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