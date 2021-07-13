Radamel Falcao kendisi açıkladı! Galatasaray'da devam edecek

Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak için Atina'ya giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve skandal tavırlar görmesi sonucunda İstanbul'a geri dönme kararı aldı. Konuyla ilgili Galatasaray Başkanı Burak Elmas, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Elmas, "Bu siyasi bir olay, Olympiakos tarafı mahcup olduğunu iletti" dedi.