Galatasaray, devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne, yeni sezon hazırlıkları için kampa çağrılmıştı. 30 Haziran'a kadar kiralık sözleşmesinin bulunduğunu belirten Senegalli oyuncu, takıma ise dün katıldı. Bunun üzerine sarı-kırmızılı kulüp 29 yaşındaki sntrfora cezayı kesti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sezonu 14 Haziran'da açan G.Saray'da Copa Amerika dönüşü bir hafta izin alan Muslera bu hafta takıma katılacak. Aslan'ın sorunlu golcüsü Diagne ise Florya'ya dün adım attı. Sabah'ın haberine göre; Kulüp tarafından geçen ay sezon hazırlıklarına davet edilen tecrübeli futbolcu, West Bromwich'le kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirtip olumsuz yanıt vermişti. Ancak G.Saray cephesi Senegalli forvetin disiplinsiz davranışlarını karşılıksız bırakmadı ve noter aracılığıyla idmana çıkmadığı her güne tutanak tutuldu. 1 Temmuz-11 Temmuz arasında hakkında tespit yapılan ve para cezası verilecek olan Diagne, Olympiakos maçının kadrosuna da alınmadı.

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