13 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray o tavrından dolayı Mbaye Diagne'ye cezayı kesti!

G.Saray o tavrından dolayı Diagne'ye cezayı kesti!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.07.2021

Galatasaray, devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne, yeni sezon hazırlıkları için kampa çağrılmıştı. 30 Haziran'a kadar kiralık sözleşmesinin bulunduğunu belirten Senegalli oyuncu, takıma ise dün katıldı. Bunun üzerine sarı-kırmızılı kulüp 29 yaşındaki sntrfora cezayı kesti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sezonu 14 Haziran'da açan G.Saray'da Copa Amerika dönüşü bir hafta izin alan Muslera bu hafta takıma katılacak. Aslan'ın sorunlu golcüsü Diagne ise Florya'ya dün adım attı. Sabah'ın haberine göre; Kulüp tarafından geçen ay sezon hazırlıklarına davet edilen tecrübeli futbolcu, West Bromwich'le kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirtip olumsuz yanıt vermişti. Ancak G.Saray cephesi Senegalli forvetin disiplinsiz davranışlarını karşılıksız bırakmadı ve noter aracılığıyla idmana çıkmadığı her güne tutanak tutuldu. 1 Temmuz-11 Temmuz arasında hakkında tespit yapılan ve para cezası verilecek olan Diagne, Olympiakos maçının kadrosuna da alınmadı.

Cimbom'un Stanciu ısrarı! Fiyat yükseltildi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Yine yeniden Vidal bombası! Bonservissiz gelebilir Yine yeniden Vidal bombası! Bonservissiz gelebilir
Cimbom'un Stanciu ısrarı! Fiyat yükseltildi Cimbom'un Stanciu ısrarı! Fiyat yükseltildi
Cimbom transferi bitiriyor! İmza çok yakın... Cimbom transferi bitiriyor! İmza çok yakın...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör