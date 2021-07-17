17 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Mbaye Diagne Galatasaray'dan gidiyor mu? Fatih Terim...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, gelecek oyuncuların yanında ayrılacak isimler için de planlama yapılıyor. Bu doğrultuda, takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Mbaye Diagne'nin kaderi netleşiyor. Sarı kırmızılıların hazırlık kampına geç katılan ve bu sebeple para cezası kesilen Senegalli golcü için son kararı Fatih Terim'in vermesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Mbaye Diagne Galatasaray'dan gidiyor mu? Fatih Terim...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 Giriş Tarihi: 17.07.2021

Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Burak Elmas, Fatih Terim ile bu konuda müştere çalışırken, gelecek ve gönderilecek isimler için çalışmalarını yürütüyor.

Son dakika transfer haberi: Mbaye Diagne Galatasaray'dan gidiyor mu? Fatih Terim...

Sarı kırmızılılarda transfer için öncelik sol bek olmuş durumda. Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyi düşünmeyen sarı kırmızılılar, gündemine bir çok ismi almış ancak henüz somut bir gelişme yaşanmamıştı. Galatasaraylı yetkililerin sol bek için görüştüğü isimlerden kısa süre içinde net geri dönüş beklediği bilinirken, imzaların yakında zamanda atılm bası bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Mbaye Diagne Galatasaray'dan gidiyor mu? Fatih Terim...

Bununla beraber Galatsaray'da gündemin bir diğer konusu da gönderilecek isimler. Radamel Falcao'ya uygun bir teklif gelmesi durumunda satışına onay verecek Galatasaray, Kolombiyalı yıldız haricinde bir ismi daha gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Mbaye Diagne Galatasaray'dan gidiyor mu? Fatih Terim...

DIAGNE MESELESİ NE OLACAK?
Bilindiği üzere Mbaye Diagne, Galatasaray'ın kendisine 'kampa katılma tarihini' iletmesine rağmen geç gelmişti. Sarı kırmızılı kulüp, Diagne'nin bu hareketi sonrası, kendisine para cezası kesmişti.

Son dakika transfer haberi: Mbaye Diagne Galatasaray'dan gidiyor mu? Fatih Terim...

Galatasaray cephesinde, Mbaye Diagne için kararsızlık hakim. Cimbom, yıldız futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde satışına onay verecek.

Son dakika transfer haberi: Mbaye Diagne Galatasaray'dan gidiyor mu? Fatih Terim...

Öte yandan TFF'nin koyduğu yabancı sınırlaması nedeniyle kadroda da 1. öncelik değil. Mostafa Mohamed - Falcao ikilisinin yanına Galatasaray, maddiyatı uygun ve kısa sürede takıma adapte olabilecek bir forvet arayışında.

Son dakika transfer haberi: Mbaye Diagne Galatasaray'dan gidiyor mu? Fatih Terim...

TERİM'İN SON KARARI ETKİLİ OLACAK
Galatasaraylı idareciler, Mbaye Diagne konusunda son sözü Fatih Terim'e bırakmış durumda. Tecrübeli teknik adam öncelikle golcü futbolcuyu izleme kararı aldı. Şayet Diagne antrenmanlarda yine disiplinsiz davranırsa, kapı gösterilecek.

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