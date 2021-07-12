Galatasaray Başkanı Burak Elmas Atina'daki skandal sonrası A Spor'a konuştu! "Bu siyasi bir olay"

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'a gitti. Gitmeden önce tüm prosedürleri yerine getiren sarı-kırmızılılar, buna rağmen Atina Havalimanı'nda skandal bir muamele gördü. 2 saat havalimanında bekletilen sarı-kırmızılı ekipten ayrıca yeni PCR testleri istendi. Cimbom bu tavır sonrasında Yunanistan makamlarından özür beklediğini açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)