12 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Atina'daki skandal sonrası A Spor'a konuştu! "Bu siyasi bir olay"

Burak Elmas Atina'daki skandal sonrası A Spor'a konuştu! Bu siyasi bir olay
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 Giriş Tarihi: 12.07.2021

Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak için Atina'ya giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve skandal tavırlar görmesi sonucunda İstanbul'a geri dönme kararı aldı. Konuyla ilgili Galatasaray Başkanı Burak Elmas, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Elmas, "Bu siyasi bir olay, Olympiakos tarafı mahcup olduğunu iletti" dedi.

Galatasaray, Yunan ekibi Olympiakos ile oynayacağı özel maç öncesi skandal bir olayla karşı karşıya kaldı.

Sarı kırmızılılar, Atina'daki Havaalanı'nda, Yunan yetkililerce bekletildi ve corona virüsü (koronavirüs) bahanesiyle yeniden PCR testine tabi tutulacağını ifade etti.

Galatasaray Kulübü, aldığı kararla İstanbul'a geri dönüleceğini iletti.

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"BU SİYASİ BİR OLAY!"

Konuyla ilgili Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Bu siyasi bir olay, Olympiakos tarafı mahcup olduğunu iletti" dedi.

Skandal sonrası G.Saray'dan açıklama! haberin devamı

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