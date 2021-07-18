18 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | GS maçı izle...

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray ile PSV Eindhoven karşı karşıya gelecek. 2 futbolcusu corona virüsü salgınına yakalanan Galatasaray, zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Maçın yayın saati, kanalı ve hakemi merak konusu oldu. Peki, PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (GS haberleri)

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | GS maçı izle...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 Giriş Tarihi: 18.07.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | GS maçı izle...

📺 PSV EINDHOVEN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSV Eindhoven - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele, TV 8'den canlı yayınlanacak.

🚑 2 FUTBOLCU POZİTİF

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | GS maçı izle...

🤔 GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL GİDER?

2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen Galatasaray, Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Bu turda eşleştiği rakibini elemesi galinde Galatasaray Play-off turuna kalıcak ve o turda aldığı başarılı bir sonuç sarı kırmızılı ekibi gruplara taşıyacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | GS maçı izle...

🤔 GALATASARAY PSV'YE ELENİRSE NE OLUR?

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | GS maçı izle...

GALATASARAY İLE 6 KEZ KARŞILAŞTI

PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti.

İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi.

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Hollanda temsilcisi 10 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, PSV ile deplasmanda yaptığı 3 maçta rakibine üstünlük kuramazken, sahasındaki 3 maçın 2'sini kazanıp 1'ini kaybetti.

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